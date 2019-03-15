Кербер: было трудно показывать свой теннис, поскольку Винус Уильямс меняла темп

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер подвела итоги четвертьфинального матча на турнире в Индиан-Уэллсе (США) с американкой Винус Уильямс, в которой одержала победу со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

«Сегодня Уильямс действовала хитро. Мне было трудно показывать свой теннис, потому что она меняла темп. В первом сете я действительно пыталась сыграть, как умею, но это получилось с трудом. Противостоять Винус всегда тяжело. Я знала это и не ждала лёгкой прогулки. Я довольна, что выиграла первую партию, а потом прибавила и чуть лучше провела вторую», — приводит слова Кербер официальный сайт WTA.

В полуфинале Кербер сыграет с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич. Она уже обыграла первую ракетку мира, японку Наоми Осаку и Каролину Плишкову из Чехии. В другом полуфинале встретятся украинка Элина Свитолина и канадка Бьянка Андрееску.