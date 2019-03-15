Кербер: с Бенчич будет настоящая битва, такие матчи ждёшь с нетерпением

Немка Анжелика Кербер поделилась ожиданиями от предстоящего полуфинального матча на турнире категории Premier в Индиан-Уэллсе (США) с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.

Ранее 22-летняя Бенчич уже обыграла первую ракетку мира, японку Наоми Осаку и Каролину Плишкову из Чехии. В другом полуфинале встретятся украинка Элина Свитолина и канадка Бьянка Андрееску.

«С Бенчич ожидаю совсем другого матча. Она бьёт плоско и часто атакует. В последние недели она очень уверена в своих силах. Будет настоящая битва. Жду этой встречи с нетерпением. На такие матчи всегда особый настрой, особенно на крупных турнирах. Я знаю, что должна играть агрессивно», — цитирует Кербер официальный сайт WTA.

В 2018 году Осака в финале турнира в Индиан-Уэллсе нанесла поражение российской теннисистке Дарье Касаткиной.