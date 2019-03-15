Федерер: полуфинал против Надаля? Ради этого и продолжаю играть в теннис

Швейцарец Роджер Федерер высказался на тему возможной встречи с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинальном матче «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).



«Ради такие моментов я и продолжаю играть в теннис – играя с лучшими парнями в мире, я всё ещё в форме и готов к максимальной конкуренции. Для этого усердно тренируюсь.



Нравится, что мой рейтинг высок и матчи с топовыми теннисистами мне достаются в конце турнира. Что касается этой недели, то я особенно счастлив. Надеюсь, смогу добраться до финала. Да, Рафа показывает превосходный теннис. Очевидно, он будет фаворитом матча с Хачановым, но и Карен показал отличный теннис против Иснера», – цитирует Федерера Tennis World USA.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матч Хачанов – Надаль.