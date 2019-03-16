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Кербер: в финале будет тяжело, ведь Андрееску победила многих хороших игроков

Кербер: в финале будет тяжело, ведь Андрееску победила многих хороших игроков
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер подвела итоги полуфинального матча со швейцаркой Белиндой Бенчич в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США), в котором уроженка Бремена одержала победу со счётом 6:4, 6:2. За титул она поборется с 18-летней представительницей Канады Бьянкой Андрееску.

«С Бенчич всегда тяжело играть. В последние несколько недель она здорово себя показала. Я пыталась быть сосредоточенной на своей половине корта. Действовала осторожно и шла в атаку, когда появлялся шанс. Счастлива впервые оказаться здесь в финале.

В финале будет тяжёлая битва. Андрееску победила многих хороших игроков. Ей нечего терять, она любит теннис и является настоящим профессионалом. В финале мне придётся показать свою лучшую игру. Постараюсь получить от этого матча удовольствие", — приводит слова Кербер официальный сайт WTA.

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