Мектич и Себальос одержали победу в парном турнире в Индиан-Уэллсе

Хорват Никола Мектич и представитель Аргентины Орасио Себальос выиграли титул на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде. В решающем противостоянии они нанесли поражение дуэту Лукаш Кубот (Польша)/Марсело Мело (Бразилия) со счётом 4:6, 6:4, [10:3].

Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. В активе Мектича и Себальоса 1 эйс, 2 ошибки на подаче и 2 реализованных брейка. Кубот и Мело ни разу не подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и сделали 2 брейка.

Себальос выиграл 12-й турнир за карьеру в парном разряде. Для Мектича эта победа стала шестой на соревнованиях в парах.

Призовой фонд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе составил $ 8 359 455. В 2018 году победителями турнира в парном разряде стали американцы Джон Иснер и Джек Сок.