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Соболенко: с Мертенс мы продолжим играть в паре на крупных турнирах

Соболенко: с Мертенс мы продолжим играть в паре на крупных турнирах
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко осталась довольна победой на турнире в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде, где она вместе с бельгийкой Элисе Мертенс обыграла чешский дуэт Барбора Крейчикова/Катержина Синякова со счётом 6:3, 6:2.

«Мы играли очень быстро и не давали соперницам возможности что-либо сделать. На Открытом чемпионате Австралии мы изучали друг друга, а теперь знаем, кто и как должен сыграть в определённый момент.

Однажды мы просто попробовали взаимодействовать в паре. На Australian Open всё сложилось здорово. Мы продолжим вместе выступать на крупных турнирах. А пока насладимся нашим успехом. Хорошо добавить ещё один трофей в коллекцию", — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.

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