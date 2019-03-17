Джокович, Сампрас, Макинрой и Хаас решили развлечь болельщиков в Индиан-Уэллсе

После того, как испанец Рафаэль Надаль отказался от участия в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США) из-за травмы колена, где должен был сыграть с представителем Швейцарии Роджером Федерером, зрителям на трибунах не пришлось долго скучать.

Вместо несостоявшейся встречи теннисисты Новак Джокович, Пит Сампрас, Джон Макинрой и Томми Хаас договорились провести импровизированный матч.

«Когда стало известно, что Рафа не сможет сыграть, мы стали думать, какой найти выход. Решили обзвонить знаменитых теннисистов. Джокович согласился помочь, Сампрас уже был на стадионе, потому что смотрел матч Раонича с Тимом, Макинрой приехал, поскольку у него запланировано мероприятие на турнире. Это потрясающие люди», — цитирует пресс-служба соревнований директора турнира Хааса.

Видео доступно в "Инстаграме" BNP Paribas Open.