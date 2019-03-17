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Мектич: до сих пор не верится, что мы выиграли турнир в Индиан-Уэллсе

Мектич: до сих пор не верится, что мы выиграли турнир в Индиан-Уэллсе
Теннис / ATP

Хорватский теннисист Никола Мектич прокомментировал победу на турнире в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде вместе с представителем Аргентины Орасио Себальосом. В финале они нанесли поражение дуэту Лукаш Кубот (Польша)/Марсело Мело (Бразилия) со счётом 4:6, 6:4, [10:3].

«Боже, мы выиграли Индиан-Уэллс! Всё кажется немного нереальным. До сих пор смотрим друг на друга и повторяем: „Мы действительно это сделали?“.

Мы отличная команда, можем победить кого угодно. Особенно в этом турнире, где исход матча решают несколько розыгрышей. Перед каждой игрой мы верили в успех. Шли к цели шаг за шагом и выиграли", — приводит слова Мектича официальный сайт ATP.

Себальос выиграл 12-й турнир за карьеру в парном разряде. Для Мектича эта победа стала шестой на соревнованиях в парах.

Мектич и Себальос одержали победу в парном турнире в Индиан-Уэллсе
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