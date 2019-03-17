Текстовая онлайн-трансляция финала Кербер — Андрееску в Индиан-Уэллсе

В финальном матче турнира категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе встретятся восьмая сеяная, немецкая теннисистка Анжелика Кербер, и канадка Бьянка Андрееску, получившая от организаторов «уайлд-кард».

Матч поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Анжелика Кербер — Бьянка Андрееску в Индиан-Уэллсе.

Восьмая ракетка мира 31-летняя Кербер и 60-й номер рейтинга WTA 18-летняя Андрееску никогда ранее не встречались в официальных матчах. Андрееску на пути к финалу одержала победы над четырьмя сеяными теннисистками, в том числе в полуфинале над украинкой Элиной Свитолиной (6) со счётом 6:3, 2:6, 6:4.