Видеообзор сказочного завершения турнира в Индиан-Уэллсе для Андрееску

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску (WC) обыграла представительницу Германии Анжелику Кербер (8) в финальном матче турнира категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе со счётом 6:4, 3:6, 6:4.



Продолжительность встречи составила 2 часа и 20 минут. На счету Андрееску 2 эйса, 6 двойных ошибок и 4 брейк-пойнта из 10. У Кербер — 3 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 4.

Видеообзор финала доступен на «Чемпионате».



Восьмая ракетка мира 31-летняя Кербер и 60-й номер рейтинга WTA 18-летняя Андрееску никогда ранее не встречались в официальных матчах. Андрееску на пути к финалу одержала победы над четырьмя сеяными теннисистками, в том числе в полуфинале над украинкой Элиной Свитолиной (6) со счётом 6:3, 2:6, 6:4.

Бьянка впервые в карьере выиграла турнир WTA.