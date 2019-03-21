Осака: пока мне не исполнилось 15, сестра обыгрывала меня всухую

Первая ракетка мира японка Наоми Осака призналась, что очень рада видеть на турнире в Майами свою сестру Мари, а также вспомнила о прошлогодней встрече с американкой Сереной Уильямс на этих соревнованиях.

«Я очень рада, что сестра здесь со мной. Обычно мы не играем с ней на одних турнирах, поэтому мне так приятно видеть её здесь. Пока мне не исполнилось 15 лет, сестра обыгрывала меня всухую, это было просто смешно. Но внезапно что-то щёлкнуло в моей голове. Однако в наших матчах она всё равно была сильнее. Думаю, она обыграла меня миллион раз.

Все знают, что турниры в Индиан-Уэллсе и Майами как два турнира «Большого шлема». Это мотивирует. В прошлом году я победила в Индиан-Уэллсе, но защитить титул не смогла. Теперь хочу хорошо выступить в Майами.

Прошлогодний матч с Сереной на этом турнире стал нашей первой встречей. Я приехала из Индиан-Уэллса и ощущала усталость. Но я хотела сыграть в любом случае и посмотреть, что получится. Я смогла победить, это было как во сне", — цитирует Осаку официальный сайт тура.