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Бертенс: с нетерпением жду возвращения на грунт

Бертенс: с нетерпением жду возвращения на грунт
Теннис / WTA

Голландская теннисистка Кики Бертенс призналась, что очень ждёт скорого начала грунтового сезона. В рейтинге WTA 27-летняя уроженка Ватерингена занимает восьмую строчку.

«Я с нетерпением жду возвращения на грунт, потому что давно на нём не играла. Мне не хватает грунтовых турниров. Рада, что после соревнований в Майами мы перейдём на грунт. Я в нетерпении! Грунтовый сезон получается более коротким для меня, но это значит, что я стала лучше выступать на харде», — приводит слова Бертенс официальный сайт тура.

Во втором круге турнира в Майами (США) Бертенс сыграет с представительницей Китая Сиюй Ван, получившей «уайлд-кард» от организаторов.

За карьеру Кики выиграла 8 турниров WTA в одиночном разряде.

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