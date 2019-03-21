Кар. Плишкова: играть всё время на харде было бы скучно

Чешка Каролина Плишкова призналась, что ждёт начала грунтового сезона, а также оценила выступление в 2019 году.

«Я стала с нетерпением ждать грунтового сезона. Это всё ещё не моё любимое покрытие, но сменить обстановку будет приятно. Играть всё время на харде было бы скучно. Здорово провести пару недель в других условиях. Это дарит возможность поработать над другими компонентами игры.

У меня будет много времени на подготовку. Я хочу хорошо адаптироваться к грунту, а затем сыграть на крупных турнирах. Я всегда жду и хардовых соревнований, но мне хватает 5-6 недель. В скором времени я сыграю в Праге и Штутгарте, так что тенниса будет немало.

В целом начало сезона получилось хорошим для меня. Я довольна своей игрой. Я некоторое время болела, поэтому в Дубае выглядела не лучшим образом, но год длинный и быть всё время готовой 100% невозможно. В Австралии я играла здорово и сейчас у меня будет ещё один шанс успешно выступить на харде. Мне нравятся американские хардовые турниры. Надеюсь, смогу сыграть хорошо", — цитирует Плишкову официальный сайт тура.

Во втором круге турнира в Майами Плишкова сыграет с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия) — Чжан Шуай (Китай).