Раонич, Эдмунд и Шарди пробились в третий раунд соревнований в Майами

Белорусский теннисист Илья Ивашко во втором круге «Мастерса» в Майами (США) в двух сетах проиграл представителю Великобритании Кайлу Эдмунду, посеянному под 19-м номером, со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.
22-я ракетка мира выполнил 2 эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из пяти. В активе Ивашки 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и ни одного сделанного брейка.
За выход в четвёртый раунд Эдмунд поспорит с канадцем Милошем Раоничем (12).
Мужчины. Майами. Второй круг
Жереми Шарди (Франция) — Жиль Симон (Франция) — 6:4, 6:2
В 2018 году победителем турнира в Майами стал американец Джон Иснер. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.
22 марта 2019 года, пятница. 18:05 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Илья Ивашко
И. Ивашко
0 : 2
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
|1
|2
|3
|
|3
|2
|
|6
|6
22 марта 2019 года, пятница. 18:10 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Жереми Шарди
Ж. Шарди
2 : 0
Жиль Симон
Ж. Симон
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|2
22 марта 2019 года, пятница. 19:30 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Милош Раонич
М. Раонич
0 : 0
Rt
Максимильян Мартерер
М. Мартерер
|1
|2
|3
|
|
След Серены Уильямс. В Майами знают, как потратить 500 млн долларов с толком
Что общего между теннисом и американским футболом, почему Осака значится в сетке дважды и кому достанется чек на 1,35 млн.