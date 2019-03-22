Раонич, Эдмунд и Шарди пробились в третий раунд соревнований в Майами

Белорусский теннисист Илья Ивашко во втором круге «Мастерса» в Майами (США) в двух сетах проиграл представителю Великобритании Кайлу Эдмунду, посеянному под 19-м номером, со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.

22-я ракетка мира выполнил 2 эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из пяти. В активе Ивашки 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и ни одного сделанного брейка.

За выход в четвёртый раунд Эдмунд поспорит с канадцем Милошем Раоничем (12).

Мужчины. Майами. Второй круг

Жереми Шарди (Франция) — Жиль Симон (Франция) — 6:4, 6:2

В 2018 году победителем турнира в Майами стал американец Джон Иснер. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.