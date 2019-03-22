Чорич проиграл сет со счётом 0:6, но вышел в третий круг Miami Open

Хорватский теннисист Борна Чорич (11) сумел пробиться в третий раунд соревнований категории АТР 1000 в Майами (США). В трёх партиях он переиграл представителя Испании Роберто Карбальэс–Баэну – 7:6 (9:7), 0:6, 6:2.
Продолжительность матча составила 2 часа 34 минуты. На счету победителя матча 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Карбальес-Баэна отметился 3 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 4 брейками.
Следующим соперником Чорича станет представитель Франции Жереми Шарди.
Действующим победителем престижных соревнований является американец Джон Иснер. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл Александра Зверева из Германии – 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.
22 марта 2019 года, пятница. 19:35 МСК
Майами (м). 2-й круг
Матч окончен
Борна Чорич
Б. Чорич
2 : 1
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
|1
|2
|3
|
|7 9
|0
|6
|
|6 7
|6
|2
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