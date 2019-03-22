Чорич проиграл сет со счётом 0:6, но вышел в третий круг Miami Open

Хорватский теннисист Борна Чорич (11) сумел пробиться в третий раунд соревнований категории АТР 1000 в Майами (США). В трёх партиях он переиграл представителя Испании Роберто Карбальэс–Баэну – 7:6 (9:7), 0:6, 6:2.



Продолжительность матча составила 2 часа 34 минуты. На счету победителя матча 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Карбальес-Баэна отметился 3 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 4 брейками.



Следующим соперником Чорича станет представитель Франции Жереми Шарди.



Действующим победителем престижных соревнований является американец Джон Иснер. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл Александра Зверева из Германии – 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.