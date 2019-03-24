Осака: больше думаю о победе, чем о самом матче, раньше такого не было

Первая ракетка мира японка Наоми Осака прокомментировала поражение в третьем круге турнира в Майами (США) от Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 3:6.

«Я хочу побеждать в каждом матче, в котором играю. Мне казалось, что ничего не изменилось от того, что рядом с моей фамилией появилась цифра 1. Думала, что справилась с этим давлением, но похоже, что нет.

Сейчас я больше думаю о победе, чем о самом матче, раньше такого не было. С Се Шувэй я играла довольно неплохо, если отбросить тот факт, что потерпела поражение. Я опережала себя. А взяв её подачу во втором сете, расслабилась. Мне нужно бороться за каждое очко и быть более сосредоточенной, а не верить, что могу выиграть», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.