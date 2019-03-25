Сафина: Циципас возомнил себя круче Надаля

Экс первая ракетка мира Динара Сафина прокомментировала заявление 20-летнего греческого теннисиста Стефаноса Циципаса о том, что он «наелся» теннисом.
«Я читала его интервью, и фраза о том, что он перегорел и ему нужен отдых от тенниса, для меня довольно странно звучит. Стефанос — тот человек, который только входит в тур, уже говорит, что он наелся теннисом. Почему-то я никогда не слышала таких слов от Надаля, от Джоковича, а здесь слышишь такие слова от человека, который, грубо говоря, первый год только с улицы пришёл. Для меня это дико слушать. Думаешь – ну как так, если такие величайшие игроки не позволяют себе подобных высказываний, а он возомнил себя круче того же Надаля», — сказала Сафина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Вепревой.