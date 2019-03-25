Рублёв – о травме спины: я был подавлен, сидел на диване и ничего не делал

Экс 31 ракетка мира Андрей Рублёв рассказал о затяжной травме, из-за которой в начале прошлого сезона ему пришлось пропустить более трёх месяцев. 21-летнему теннисисту был диагностирован стрессовый перелом нижней части спины.



«То время было очень тяжёлым, я был полностью подавлен. Тогда я не смотрел никаких теннисных матчей, потому что, как только я включал какую-то игру, подавленность лишь усиливалась – все парни соревновались между собой, а я просто сидел на диване и ничего не делал. Рад, что сумел преодолеть те проблемы и, надеюсь, такое больше никогда не повторится.



Тогда я говорил себе:«Я не могу ждать, я хочу как можно быстрее вернуться на корт». Тем не менее, когда я впервые сыграл после травмы, то чувствовал себя очень некомфортно. Психологическая составляющая не давала мне показать свой максимум. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы всё встало на свои места», – цитирует Рублёва официальный сайт АТР.

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