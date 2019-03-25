Касаткина: у меня больше нет никаких целей – я уже запорола всё, что можно

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала неудачный старт сезона в своём исполнении. Из 11 матчей в 2019 году Дарья выиграла лишь четыре.



«Цели на сезон? У меня больше нет никаких целей – я уже запорола всё, что только можно. После прошлого сезона у меня был небольшой психологический срыв. Сейчас я надеюсь, что мои дела постепенно исправятся в лучшую сторону.



Увольнение тренера? Да, сейчас я сама по себе, одиночка. Отдыхаю от тренеров, готовлюсь сама. Иногда мне помогает брат – набрасывает мячи на тренировках и всё в таком роде. Я ищу нового тренера, но не слишком уж интенсивно.



Даже сейчас мне по-прежнему нужно много учиться и работать над своей игрой. Да, начинать нужно уже не с нуля, но снова с низкого уровня. Не думаю, что я являюсь исключением – многие игроки проходят через это», – цитирует Касаткину официальный сайт WTA.

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