Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Касаткина: у меня больше нет никаких целей – я уже запорола всё, что можно

Касаткина: у меня больше нет никаких целей – я уже запорола всё, что можно
Теннис / WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала неудачный старт сезона в своём исполнении. Из 11 матчей в 2019 году Дарья выиграла лишь четыре.

«Цели на сезон? У меня больше нет никаких целей – я уже запорола всё, что только можно. После прошлого сезона у меня был небольшой психологический срыв. Сейчас я надеюсь, что мои дела постепенно исправятся в лучшую сторону.

Увольнение тренера? Да, сейчас я сама по себе, одиночка. Отдыхаю от тренеров, готовлюсь сама. Иногда мне помогает брат – набрасывает мячи на тренировках и всё в таком роде. Я ищу нового тренера, но не слишком уж интенсивно.

Даже сейчас мне по-прежнему нужно много учиться и работать над своей игрой. Да, начинать нужно уже не с нуля, но снова с низкого уровня. Не думаю, что я являюсь исключением – многие игроки проходят через это», – цитирует Касаткину официальный сайт WTA.

В. Уильямс — о победе над Касаткиной: такого матча у меня ещё не было
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент