Томпсон – о выходе в 4-й круг Miami Open: год назад я играл в челленджерах

Австралийский теннисист Джордан Томпсон прокомментировал свой выход в четвёртый круг соревнований в Майами (США). В двух партиях он обыграл Григора Димитрова из Болгарии – 7:5, 7:5.
«Четвёртый раунд? Это круто! В прошлом году я играл по большей части в челленджерах. Я не знал, когда это всё закончится. Сейчас же мне невероятно приятно быть в четвёртом раунде турнира категории «Мастерс», – цитирует Томпсона официальный сайт АТР.
По ходу турнира австралиец также оказался сильнее британца Кэмерона Норри и первой ракетки России Карена Хачанова.
Действующим победителем престижных соревнований является американец Джон Иснер. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл Александра Зверева из Германии – 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.
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