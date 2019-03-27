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Барти одолела Квитову в четвертьфинале турнира в Майами

Барти одолела Квитову в четвертьфинале турнира в Майами
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Майами (США) под 12-м номером, пробилась в полуфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Чехии Петру Квитову (3) со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты.

Эшли 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 9 035 428 Барти поспорит с эстонкой Анетт Контавейт, получившей 21-й номер посева.

В 2018 году чемпионкой Miami Open стала американка Слоан Стивенс. В финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

Турнир в Майами завершится 30 марта.

27 марта 2019 года, среда. 03:10 МСК
Майами (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
1 : 2
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
1 2 3
           
6 6 6 2
7 8 3 6
           
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