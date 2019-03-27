Вихлянцева и Кудерметова сыграют на турнире в Чарльстоне

Итальянка Камила Джорджи, китаянка Чжэн Сайсай, австралийка Дарья Гаврилова, представительница Туниса Онс Жабер, сербка Александра Крунич, румынка Ирина Бегу и американка Бернанда Пера снялись с турнира в Чарльстоне (США), который пройдёт с 1 по 7 апреля, сообщает пресс-служба WTA.

В составе участников соревнований их заменили американки Тэйлор Таунсенд, Джессика Пегула, Мэдисон Бренгл, россиянки Вероника Кудерметова и Наталья Вихлянцева, немка Лаура Зигемунд и Мэнди Минелла из Люксембурга.

В 2018 году победительницей турнира в Чарльстоне стала голландская теннисистка Кики Бертенс. В финале она в двух сетах обыграла немку Юлию Гёргес со счётом 6:2, 6:1.

Призовой фонд соревнований составит $ 757 900.