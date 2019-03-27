1 апреля Барти впервые в карьере войдёт в топ-10 рейтинга WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Майами (США) под 12-м номером, пробилась в полуфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Чехии Петру Квитову (3) со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:2. Благодаря успешному выступлению на этих соревнованиях уроженка Ипсвича на следующей неделе впервые в карьере войдёт в топ-10 рейтинга WTA, сообщает официальный сайт тура.

Ранее лучшим результатом Эшли была 11-я строчка в табели о рангах.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 9 035 428 Барти поспорит с эстонкой Анетт Контавейт, получившей 21-й номер посева.



В 2018 году чемпионкой Miami Open стала американка Слоан Стивенс. В финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.



Турнир в Майами завершится 30 марта.