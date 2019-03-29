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Осака останется первой ракеткой мира по итогам турнира в Майами

Осака останется первой ракеткой мира по итогам турнира в Майами
Теннис / WTA

Японская теннисистка Наоми Осака сохранит за собой звание первой ракетки мира по итогам турнира в Майами (США). Обойти её в рейтинге могла румынка Симона Халеп. Для этого ей требовалось в полуфинале обыграть представительницу Чехии Каролину Плишкову. Симона проиграла со счётом 5:7, 1:6.

В финале Каролина сыграет с австралийкой Эшли Барти. В случае победы Плишкова станет второй ракеткой мира.

1 апреля Барти впервые в карьере войдёт в топ-10 и займёт девятую строчку.

Лидер посева Осака в матче третьего круга проиграла 27-й сеяной Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 3:6. Японка возглавила рейтинг WTA после победы на Открытом чемпионате Австралии 2019 года. В финале она победила чешку Петру Квитову.

Плишкова в ½ финала турнира в Майами обыграла Халеп, отдав гейм во втором сете
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