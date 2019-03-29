Барти: в финале мне будет нелегко, я не жду ничего другого

Австралийка Эшли Барти прокомментировала победу над эстонкой Анетт Контавейт в полуфинале турнира в Майами со счётом 6:3, 6:3.



«Конечно, погода — это не то, что мы можем контролировать. Было обидно, когда дождь прерывал игру сразу после нашего выхода на корт. Нужно правильно использовать свободное время и знать, что когда ты вновь выйдешь на корт, нужно сразу же включиться в игру.

Я так горжусь собой и своей командой за то, что мы верим в этот процесс и наслаждаемся приключением. У нас были прекрасные возможности сделать нечто особенное на корте. Теперь появилась возможность провести ещё один отличный матч. Это ещё один шанс завоевать титул. Я рада находиться в таком положении", — цитирует Барти официальный сайт тура.

В противостоянии за титул Эшли поспорит с чешкой Каролиной Плишковой.

«В финале мне в любом случае будет нелегко. Я не жду ничего другого. Мне нужно будет показать свой фирменный теннис. Это самое важное в каждом матче», — сказала австралийка.