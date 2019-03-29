Федерер: когда тренировался с Шаповаловым, думал: «Невероятно! Сколько ему лет?»

Швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от матча с канадцем Денисом Шаповаловым в полуфинале турнира в Майами. Вторую полуфинальную пару составили действующий чемпион американец Джон Иснер и канадец Феликс Оже-Альяссим.

«Я не чувствую большой разницы между встречей с юным Рафой и другими тинейджерами. Когда ты старше 23, то матчи со всеми тинейджерами отличаются от игр с другими соперниками. Когда они выходят на корт, то могут ещё не всё уметь в игровом плане, но им это и не нужно, потому что иногда они просто свободно бьют по мячу, и это делает их опасными соперниками.

Мне всегда нравилось играть с тинейджерами. Поэтому я рад предстоящей встрече. Сетка турнира получилась увлекательной. Нам с Джоном попались молодые ребята. Не просто молодые, а очень сильные. Оже-Альяссим и Шаповалов — отличные ребята. Полуфиналы должны получиться интересными", — цитирует Федерера официальный сайт тура.

Федерер также вспомнил о тренировке с Шаповаловым, которая состоялась несколько лет назад в Торонто.

«Как и сейчас, он выполнял мощные удары. Я думал: „Ничего себе, это невероятно, сколько ему лет? Насколько хорош он будет?“. Я не знал, как всё у него сложится, но был очень впечатлён. Это касалось и его подачи. Он был на своём месте.

Молодые теннисисты будут вести теннис вперёд, когда мы уже перестанем играть. Мы будем сидеть не диване и смотреть матчи этих парней. Следить за ними интересно, потому что они не только прекрасные игроки, но и отличные люди. Молодые игроки в этом и в прошлом году начинают совершать прорыв. Они выигрывают крупные турниры и побеждают топ-соперников.

У Шаповалова замечательные удары. Я обожаю его форхенд. У него отличное отношение к игре, он просто движется к своей цели. Я никогда с ним раньше не играл. Надеюсь, мы проведём прекрасный матч", — сказал швейцарец.