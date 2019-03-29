Кар. Плишкова: Халеп могла сыграть немного лучше

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала победу над румынкой Симоной Халеп в полуфинале турнира в Майами со счётом 7:5, 6:1.

«Я провела великолепный второй сет. Конечно, полагаю, Халеп могла сыграть немного лучше. Может, она была расстроена исходом первой партии, которая пошла не по её сценарию. Я выполнила ряд отличных ударов. После решающего брейка в первом сете ход встречи изменился. Я осталась довольна уровнем своей игры.

Конечно, уверенность в своих силах помогает мне сейчас. Когда выигрываешь пару матчей, то просто видишь мяч и выполняешь удары без раздумий и тренировок. Это связано с хорошей игровой практикой", — цитирует Плишкову официальный сайт тура.

В финале Каролина сыграет с австралийкой Эшли Барти.

«Стиль игры Барти не такой, как у моих предыдущих соперниц. Она также пытается выполнять удары навылет. Она использует резаные удары с бэкхенда, у неё хорошая подача. Эшли может здорово двигаться корте, так что она отлично понимает игру. В этот раз не всё будет зависеть от меня. Во многих играх этого сезона именно мои действия были решающими. Нужно принять тот факт, что Барти играет отлично. Но я знаю, что могу победить её», — сказала Плишкова.