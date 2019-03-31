Барти: не думаю, что без перерыва играла бы сейчас

Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась впечатлениями от победы на турнире категории Premier Mandatory в Майами (США), а также прокомментировала факт, что в 2014—2016 годах прерывала карьеру.

«Я прошла уникальный путь. К этой победе привели самосовершенствование и прогресс в игре за последние два-три года.

Решение прервать карьеру было логичным. Мне был необходим перерыв. В противном случае не думаю, что играла бы сейчас. Пауза дала мне возможность расслабиться и пожить обычной жизнью, потому что тур и теннисная жизнь уникальны. Это предназначено не всем.

Не стану врать, поражение в финале Сиднея в этом году было очень болезненным. Но именно поэтому я возвращаюсь. За это и люблю теннис: в нём бывают потрясающие моменты, а иногда становится грустно. Но путь от одного к другому чертовски приятный.

Мне кажется, в последнее время моя игра стала более цельной. Я оказывалась в напряжённых ситуациях и учусь с ними справляться, получать удовольствие. Самое приятное — выходить на корт и играть в свой теннис. Сейчас у меня это получается всё чаще и чаще. И чувствую, что в туре я на своём месте, и это лучшее.

Когда хорошо играю, могу бороться с лучшими. Мне просто нужно создавать возможности. Иногда матчи с лучшими теннисистками заканчиваются в твою пользу, иногда — нет. Трудность и красота тенниса в том, что нужно всегда двигаться дальше, делать шаг за шагом и получать удовольствие от этого пути", — приводит слова Барти официальный сайт WTA.