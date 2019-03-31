Тренер Барти: у Эшли проблема со стопой. Она сомневалась, сыграет ли в Майами

Тренер чемпионки турнира категории Premier Mandatory в Майами (США) австралийской теннисистки Эшли Барти Крейг Тайззер прокомментировал титул подопечной, а также рассказал, как 22-летняя теннисистка отреагировала на поражение от украинки Элины Свитолиной на соревнованиях в Индиан-Уэллсе (США).

«Ей было очень тяжело. Она готовилась к хорошему выступлению и играла здорово, но не довела дело до конца в матче со Свитолиной. В результате она была очень собой недовольна.

Но мы быстро переключились: проанализировали матч, проговорили всё, а потом пошли играть в гольф и обо всём забыли. Начали готовиться к турниру в Майами.

У Эшли проблема со стопой, и в первом круге в Майами ей было очень тяжело. Она сомневалась, что сможет сыграть. Это показывает, насколько у неё сильный характер. В ходе турнира она справлялась с перерывами на дождь, всегда была готовой.

В прошлом ей было бы тяжело в такой ситуации. Но на этом турнире она справилась со всеми трудностями, и это здорово», — приводит слова Тайззера сайт Федерации тенниса Австралии.