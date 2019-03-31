Федерер возглавил чемпионскую гонку АТР после победы на «Мастерсе» в Майами

Благодаря победе в финале турнира серии «Мастерс 1000» в Майами швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавил чемпионскую гонку АТР. В активе швейцарца 2280 очков, а у серба Новака Джоковича – 2225.

Роджер стал первым игроком в 2019 году, выигравшим два турнира – в Дубае и Майами. В сумме за них он получил 1500 очков. Ещё 600 очков достались Федереру за поражение в финале «Мастерса 1000» в Индиан-Уэллсе от австрийца Доминика Тима – 6:3, 3:6, 5:7. Оставшиеся 180 баллов Федерер получил за поражение в 1/8 финала Australian Open.

Джокович заработал 2000 очков за победу на Australian Open, но затем набирал очки очень медленно. Индиан-Уэллс серб покинул после третьего круга, а Майами – после 1/8 финала.

Федерер завоевал 101-й титул в карьере, победив Иснера на «Мастерсе» в Майами