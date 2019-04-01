Кар. Плишкова поднялась на 3-ю позицию в чемпионской гонке WTA, Барти — на 4-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 1 апреля чешка Каролина Плишкова поднялась на третью строчку, австралийка Эшли Барти — на четвёртую, румынка Симона Халеп — на девятую.
Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, опустилась на 22-ю позицию.
Чемпионская гонка WTA. 1 апреля
1 (1). Петра Квитова (Чехия) — 2735.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 2371.
3 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 2305.
4 (11). Эшли Барти (Австралия) — 1855.
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 1757.
6 (3). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1683.
7 (6). Элина Свитолина (Украина) — 1366.
8 (7). Анжелика Кербер (Германия) — 1345.
9 (10). Симона Халеп (Румыния) — 1246.
10 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 1121.
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22 (19). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 582...
27 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 535…
39 (35). Вера Звонарёва (Россия) — 375...
41 (37). Вероника Кудерметова (Россия) — 357.
42 (36). Мария Шарапова (Россия) — 355...
51 (67). Виталия Дьяченко (Россия) — 313...
59 (55). Наталья Вихлянцева (Россия) — 262...
67 (58). Анна Блинкова (Россия) — 247...
69 (62). Евгения Родина (Россия) — 244…
81 (74). Анастасия Потапова (Россия) — 210...
85 (108). Дарья Касаткина (Россия) — 202.