Барти: сейчас любая теннисистка может обыграть любую. Это круто

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала информацию о том, что крупнейшие турниры 2019 года выиграли теннисистки не старше 22 лет: Australian Open — Наоми Осака, турнир в Дубае — Белинда Бенчич, турнир в Индиан-Уэллсе — Бьянка Андрееску, соревнования в Майами — Барти.

«Это феноменально. Я правда так думаю. Мне кажется, женский теннис стал очень сильным и уровень игроков в топ-20, 30, 40, 50 очень вырос. У этих девушек есть шансы на титул вне зависимости от того, кто им противостоит.

Думаю, для игроков из топ-5 и топ-10 это вызов. Они вынуждены делать всё, что в их силах, чтобы сохранить доминирование над соперницами. Считаю, что сейчас любая теннисистка может обыграть любую. Это круто", — приводит слова Барти WTA Insider.

Халеп стала 2-й ракеткой мира, Кар. Плишкова — 4-й, Барти — 9-й