Корне снялась с турнира в Чарльстоне

Французская теннисистка Ализе Корне сообщила, что не примет участия в основной сетке турнира в Чарльстоне (США).

«Мне очень жаль, но я вынуждена отказаться от участия в турнире в Чарльстоне. Изо всех сил надеялась сыграть здесь, ведь это одно из моих любимых соревнований. Однако моя приводящая мышца, к сожалению, ещё даёт о себе знать. Сделаю всё, чтобы вернуться на корт как можно быстрее», — написала Корне в «Твиттере».

В первом круге Корне должна была сыграть с представительницей Греции Марией Саккари, посеянной под 15-м номером.

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции. В этом году первый номер посева получила американка Слоан Стивенс.