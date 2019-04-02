Корне снялась с турнира в Чарльстоне

Французская теннисистка Ализе Корне сообщила, что не примет участия в основной сетке турнира в Чарльстоне (США).
«Мне очень жаль, но я вынуждена отказаться от участия в турнире в Чарльстоне. Изо всех сил надеялась сыграть здесь, ведь это одно из моих любимых соревнований. Однако моя приводящая мышца, к сожалению, ещё даёт о себе знать. Сделаю всё, чтобы вернуться на корт как можно быстрее», — написала Корне в «Твиттере».
В первом круге Корне должна была сыграть с представительницей Греции Марией Саккари, посеянной под 15-м номером.
Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции. В этом году первый номер посева получила американка Слоан Стивенс.
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