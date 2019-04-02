Miami Open установил новый рекорд посещаемости

За две прошедшие недели соревнования в Майами (США) посетило 388 734 человек – это новый рекорд посещаемости для престижного турнира. Предыдущий рекорд (326 131 человек) был установлен в 2012 году. Об этом сообщает официальный сайт АТР.



Кроме того, минувший розыгрыш Miami Open стал 10-м подряд, который посетило более 300 тыс. человек. Турнир был разделён на 24 сессии, и в 15 из них количество посетивших зрителей оказалось выше, чем в прошлом году.

Перед началом Miami Open – 2019 организаторы приняли решение сменить место проведения турнира. Турнир переехал из Ки-Бискейна на Hard Rock Stadium в районе Майами Гарденс, где выступает команда по американскому футболу «Майами Долфинс»

Напомним, победителем мужских соревнований стал швейцарец Роджер Федерер. В финале он обыграл американца Джона Иснера – 6:1, 6:4. Чемпионкой женского розыгрыша стала австралийка Эшли Барти, обыгравшая Каролину Плишкову из Чехии – 7:6 (7:1), 6:3.