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Кудерметова проиграла Канепи в первом круге турнира в Чарльстоне

Кудерметова проиграла Канепи в первом круге турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Россиянка Вероника Кудерметова на старте турнира в Чарльстоне (США) в двух партиях уступила эстонке Кайе Канепи со счётом 6:7 (4:7), 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 46 минут.

Кудерметова выполнила 2 эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. Её соперница 2 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и сделала 4 брейка.

За выход в третий круг Канепи поборется с представительницей Бельгии Элисе Мертенс, получившей шестой номер посева.

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции.

Женщины. Чарльстон. Первый круг

Петра Мартич (Хорватия) — Аманда Анисимова (США) — 6:4, 2:6, 6:1

Исалин Бонавентюр (Бельгия) — Лорен Дэвис (США) — 4:6, 6:0, 2:6

02 апреля 2019 года, вторник. 21:50 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
Вероника Кудерметова
80
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
0 : 2
Кайя Канепи
82
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
1 2 3
           
6 4 3  
7 7 6  
           
02 апреля 2019 года, вторник. 21:45 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
Петра Мартич
53
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
2 : 1
Аманда Анисимова
74
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
1 2 3
           
6 2 6
4 6 1
           
02 апреля 2019 года, вторник. 20:40 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
Исалин Бонавентюр
123
Бельгия
Исалин Бонавентюр
И. Бонавентюр
1 : 2
Лорен Дэвис
184
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
1 2 3
           
4 6 2
6 0 6
           
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