Кудерметова проиграла Канепи в первом круге турнира в Чарльстоне

Россиянка Вероника Кудерметова на старте турнира в Чарльстоне (США) в двух партиях уступила эстонке Кайе Канепи со счётом 6:7 (4:7), 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 46 минут.
Кудерметова выполнила 2 эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. Её соперница 2 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и сделала 4 брейка.
За выход в третий круг Канепи поборется с представительницей Бельгии Элисе Мертенс, получившей шестой номер посева.
Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции.
Женщины. Чарльстон. Первый круг
Петра Мартич (Хорватия) — Аманда Анисимова (США) — 6:4, 2:6, 6:1
Исалин Бонавентюр (Бельгия) — Лорен Дэвис (США) — 4:6, 6:0, 2:6
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