Петкович: если бы я сегодня завершила карьеру, то была бы счастлива

Немка Андреа Петкович, обыгравшая на старте турнира в Чарльстоне американку Варвару Лепченко со счётом 6:0, 6:4, рассказала, как изменилась с момента выигрыша титула на этих соревнованиях в 2014 году.

«Думаю, главное отличие меня нынешней от той Петкович, что выиграла здесь титул 5 лет назад, заключичается в том, что сейчас я использую теннис как инструмент. Я так многого добилась. Если бы сегодня завершила карьеру, то была бы счастлива. Я хочу добиваться большего, но всё равно удовлетворена достигнутым. Не рада, но удовлетворена. Думаю, у меня была хорошая карьера.

Сейчас теннис помогает мне развиваться как человеку и личности, потому что во многих вещах я так упряма и считаю себя умнее других, потому что в жизни прочитала две книги. Я стараюсь так много изменить, и теннис, как инструмент, мне в этом помогает. Я должна прислушиваться к другим и забыть о предрассудках, развиваясь каждый день. Если ты этого не сделаешь в теннисе, то сразу же поплатишься. Это мне и нравится в теннисе. Если всё делаешь правильно, то получаешь награду. Может, не сразу, но однажды это произойдёт. Я прошла через взлёты и падения и знаю это. Теннис помогает работать над моими слабостями.

Меня вдохновила история Тома Брэйди. Думаю, многим болельщикам интересно прочитать о спортсмене, вроде Роджера или Рафы, который выигрывал «мэйджоры» в 20 лет, а в 18 был уже очень хорош. Но для меня интереснее история Брэйди, потому что большую часть карьеры он был средним спортсменом, но благодаря преданности делу, обучаемости и открытости к новому он стал одним из величайших игроков в американский футбол. Это вдохновляет. Думаю, Том гордится мной, потому что я купила его книгу и внимательно прочитала.

Он каждый день пьёт много воды. К сожалению, с моим организмом приходится ходить в туалет каждые три секунды, так что я далека от Брэйди. Не знаю, смогу ли с ним сравниться. Но он дал отличные советы о том, как продлить карьеру", — цитирует Петкович официальный сайт тура.

Во втором круге Андреа сыграет с Марией Саккари из Греции.