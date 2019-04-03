Гёргес: я многое изменила в себе и стала другим человеком

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес поделилась ожиданиями от выступления на грунтовом турнире в Чарльстоне (США) и призналась, что за прошедший год стала другим человеком.

«Ощущения те же, что и в прошлом году. У меня остались приятные воспоминания о выступлении здесь в минувшем сезоне. Это был прекрасный турнир. Уверена, что и в этом году турнир получится замечательным. Это не зависит от результата. Я просто рада вновь находиться здесь.

В прошлом году я понимала, что для прогресса мне нужны изменения. Я не была недовольна своей игрой. Я не была честна сама с собой. Думаю, я многое изменила в себе и стала другим человеком. Я более открыта к будущему. В конце концов это просто игра. Если мы поймём, как игра работает, то относиться к ней будем проще.

Я поняла, что означает поражение и победа. Это значит больше, чем просто расстраиваться, если проигрываешь. На следующий день об этом никто уже не беспокоится. То же самое касается победы. Если многому учишься, то становишься более сильным и зрелым человеком.

Я хорошо начала этот сезон, как и предыдущий. Я играла уверенно. Это не было нечто впечатляющее, но я выигрывала те матчи, в которых должна была побеждать. В последние два месяца мой организм не был готов на 100%, я дважды заболела. В Индиан-Уэллсе тоже что-то такое ходило, и я вновь чувствовала себя не лучшим образом. Но сейчас я довольна своим состоянием. Мы смогли немало поработать.

Думаю, грунтовое покрытие отлично подходит моей игре, поэтому я уделяю большое внимание фитнесу и работе ног. Это важная часть моей игры, так как я действую агрессивно. В последние 2-3 недели мы проделали великолепную работу. Я чувствую это на тренировках. Постараюсь продемонстрировать на корте.



После Чарльстона я вернусь на хард, а затем вновь перейду на грунт. Так что перемен будет немало. В Чальстоне у меня будет отличная возможность адаптироваться к грунту, чтобы затем в Европе мы было легче. Мы уже давно на грунте не играли. Тренировками я довольна, но никогда не знаешь, как всё сложится в игре. Но если много трудиться, то награда придёт", — цитирует Гёргес официальный сайт тура.

Во втором круге Юлия сыграет с американкой Тэйлор Таунсенд.