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Барти: мой уровень игры позволяет мне бороться даже на грунте

Барти: мой уровень игры позволяет мне бороться даже на грунте
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти оценила свои перспективы на грунтовом покрытии.

«Я давно не играла на грунте. В целом эта часть сезона достаточно короткая – мы играем лишь пять, шесть, максимум семь недель на красных кортах. Впрочем, мой текущий уровень игры позволяет мне побороться даже на грунте.

Всё, что мне нужно, – это научиться грамотно играть на этом покрытии, получать от этого удовольствие. Очевидно, что я чувствую себя более комфортно на харде – на этом покрытии я выросла. Тем не менее сейчас я играю как нельзя лучше, и это именно тот момент, когда нужно проходить проверку на прочность на любой из поверхностей», – цитирует Барти Tennis 365.

Напомним, победа на соревнованиях в Майами (США) позволила австралийке впервые в карьере попасть в число 10 лучших теннисисток мира.

Барти: сейчас любая теннисистка может обыграть любую. Это круто
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