Хромачёва и Кудерметова вышли в 1/4 финала турнира в Чарльстоне в парном разряде

Российские теннисистки Ирина Хромачёва и Вероника Кудерметова вышли в четвертьфинал турнира в Чарльстоне (США) в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях обыграли представительниц Италии Сару Эррани и Мартину Тревизан, получивших «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.

Хромачёва и Кудерметова ни разу не подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Чарльстоне Хромачёва и Кудерметова поспорят с американкой Ракель Атаво и словенкой Катариной Среботник, посеянными под третьим номером.