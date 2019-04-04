Гаске: складывается впечатление, что выиграть «Ролан Гаррос» невозможно

Французский теннисист Ришар Гаске поделился мнением о лидерстве Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича в мужском теннисе.



«Не хотел бы начинать с оправданий, но мы все играем в одну эпоху с тремя лучшими игроками в истории тенниса. Раньше такого в теннисе не было – Пит Сампрас часто пропускал грунтовую часть сезона, у Агасси были взлёты и падения. Федерер, Надаля и Джокович в туре с января по ноябрь… Они выиграли по 30 «Мастерсов», огромное количество мэйджоров, при этом они даже не планируют останавливаться.



Что касается «Ролан Гаррос», то складывается впечатление, что его просто невозможно выиграть. Мне редко везло с турнирной сеткой, но даже когда такое случалось, в полуфинале я играл с одним из троицы. У них нет слабостей», – цитирует Гаске Tennis World USA.

Гаске: иногда мне хочется, чтобы Федерер перестал играть