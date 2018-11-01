Гаске: иногда мне хочется, чтобы Федерер перестал играть

Французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал тот факт, что современные теннисисты выступают на профессиональном уровне значительно дольше спортсменов предыдущих поколений.



«Иногда я хочу, чтобы Федерер перестал играть. Знаете, я столько раз проигрывал ему, что уже устал от этого. На самом деле он великолепен. Ему 37 лет – это просто безумие, потому что он по-прежнему играет на высочайшем уровне.



Раньше теннисисты завершали свои карьеры рано и редко доигрывали до 30 лет. Теперь же выступления в 32, 34, 35 лет стали нормой. Думаю, в первую очередь это происходит по причине того, что спортсмены работают над собой день за днём. Безусловно, это вдохновляет. Когда видишь человека, играющего в таком возрасте, хочешь сделать то же самое», – цитирует Гаске Tennis World USA.

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