Кербер во втором круге турнира в Мексике обыграла Мухову и вышла на Флипкенс

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Монтеррее (Мексика) под первым номером, вышла в четвертьфинал соревнований, обыграв представительницу Чехии Каролину Мухову – 6:3, 6:4. Счёт в личных встречах стал 2-0 в пользу немки.

Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут. На счету Кербер 1 двойная ошибка и 3 брейк-пойнта из 5, она не отметилась подачами навылет. Мухова совершила 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 5.

За право выйти в полуфинал соревнований Кербер сразится с бельгийкой Кирстен Флипкенс (6).

Действующей победительницей соревнований в Монтеррее является испанка Гарбинье Мугуруса, которая в прошлом году оказалась сильнее представительницы Венгрии Тими Бабош – 3:6, 6:4, 6:3.