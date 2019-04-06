В 1/4 финала турнира в Мексике Азаренко разгромила Павлюченкову, 1-й сет — 6:0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, посеянная на турнире в Монтеррее (Мексика) под пятым номером, вышла в полуфинал, разгромив россиянку Анастасию Павлюченкову (3) – 6:0, 6:4. Счёт в личных встречах стал 5-2 в пользу представительницы Беларуси.

Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут. На счету Азаренко 2 подачи навылет, 1 двойная ошибки и 6 брейк-пойнтов из 8. Павлюченкова совершила 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5.

За право выйти в финал Азаренко сразится с немкой Анжеликой Кербер (1), обыгравшей бельгийку Кирстен Флипкенс (6) – 6:2, 6:4.

Действующей победительницей соревнований в Монтеррее является испанка Гарбинье Мугуруса, которая в прошлогоднем финале оказалась сильнее представительницы Венгрии Тими Бабош – 3:6, 6:4, 6:3.