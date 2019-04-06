Возняцки: подготовилась к грунтовому сезону, чувствую себя здоровой

Датская теннисистка Каролина Возняцки рассказала, чего ждёт от предстоящего полуфинального матча на турнире в Чарльстоне (США) с представительницей Хорватии Петрой Мартич.

«Я уже много раз была в такой ситуации. Надо просто идти от матча к матчу. На этой стадии нет лёгких соперниц. Вы просто должны показывать свой максимум и надеяться, что этого хватит для победы.

Перед Индиан-Уэллсом я два месяца практически не тренировалась. Счастлива, что смогла выступить на довольно высоком уровне. Я подготовилась к грунтовому сезону. Чувствую себя здоровой, и это главное.

С Мартич будет тяжело. Она хорошо играет на грунте и на этом турнире. В начале этой недели мы уже тренировались с ней. У неё отличная подача, сильный удар с форхенда, который дополняется бэкхендом. К этому нужно быть готовым с первого розыгрыша", — цитирует Возняцки официальный сайт WTA.