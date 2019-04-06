Мугуруса: спокойствие и правильная тактика помогли мне победить Младенович

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями от победы над француженкой Кристиной Младенович со счётом 6:1, 7:6 (7:5) в четвертьфинале турнира в Монтеррее (Мексика).

«Спокойствие, правильная тактика и конкурентоспособность сегодня стали составляющими успеха. У меня есть отличная возможность защитить титул в Монтеррее. Конечно, это оказывает давление, но я уже в полуфинале. Так что всё складывается хорошо», — цитирует Мугурусу пресс-служба WTA.

За выход в финал соревнований Мугуруса сразится со словацкой теннисисткой Магдаленой Рыбариковой.

Напомним, 25-летняя спортсменка является действующей победительницей турнира в Монтеррее. В прошлогоднем финале она оказалась сильнее венгерки Тими Бабош.