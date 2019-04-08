Бенчич поднялась на 5-ю позицию в чемпионской гонке WTA, Кербер — на 7-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 8 апреля швейцарка Белинда Бенчич поднялась на пятую строчку, а немка Анжелика Кербер — на седьмую.

Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, занимает 22-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA. 8 апреля

1 (1). Петра Квитова (Чехия) — 2735.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 2371.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 2305.

4 (4). Эшли Барти (Австралия) — 1855.

5 (6). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1783.

6 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 1757.

7 (8). Анжелика Кербер (Германия) — 1455.

8 (7). Элина Свитолина (Украина) — 1366.

9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 1246.

10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 1176.

...

22 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 642...

29 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 535…

42 (39). Вера Звонарёва (Россия) — 375...

46 (41). Вероника Кудерметова (Россия) — 358.

47 (42). Мария Шарапова (Россия) — 355...

57 (51). Виталия Дьяченко (Россия) — 313...

68 (59). Наталья Вихлянцева (Россия) — 263...

77 (67). Анна Блинкова (Россия) — 248.

78 (69). Евгения Родина (Россия) — 245…

89 (81). Анастасия Потапова (Россия) — 210...

94 (85). Дарья Касаткина (Россия) — 202.