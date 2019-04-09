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Вторая сеяная Суарес-Наварро проиграла на старте турнира в Лугано

Вторая сеяная Суарес-Наварро проиграла на старте турнира в Лугано
Теннис / WTA

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро, посеянная на турнире в Лугано (Швейцария) под вторым номером, в первом круге проиграла словенке Полоне Херцог со счётом 6:3, 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.

Суарес-Наварро один раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Херцог поспорит с румынкой Сораной Кырстей.

Лугано. Женщины. Первый круг
Фиона Ферро (Франция) — Мэнди Минелла (Люксембург) — 6:2, 7:5.
Кристина Плишкова (Чехия) — Илена Ин-Альбон (Швейцария, WC) — 6:4, 7:5.

Действующей победительницей этих соревнований является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:2.

09 апреля 2019 года, вторник. 13:40 МСК
Лугано. 1-й круг
Матч окончен
Полона Херцог
89
Словения
Полона Херцог
П. Херцог
2 : 1
Карла Суарес-Наварро
27
Испания
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
1 2 3
           
3 6 6
6 3 4
           
09 апреля 2019 года, вторник. 13:30 МСК
Лугано. 1-й круг
Матч окончен
Фиона Ферро
108
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро
2 : 0
Мэнди Минелла
105
Люксембург
Мэнди Минелла
М. Минелла
1 2 3
           
6 7  
2 5  
           
09 апреля 2019 года, вторник. 14:00 МСК
Лугано. 1-й круг
Матч окончен
Илена Ин-Альбон
183
Швейцария
Илена Ин-Альбон
И. Ин-Альбон
0 : 2
Кристина Плишкова
101
Чехия
Кристина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
4 5  
6 7  
           
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