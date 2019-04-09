Вторая сеяная Суарес-Наварро проиграла на старте турнира в Лугано

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро, посеянная на турнире в Лугано (Швейцария) под вторым номером, в первом круге проиграла словенке Полоне Херцог со счётом 6:3, 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.

Суарес-Наварро один раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Херцог поспорит с румынкой Сораной Кырстей.

Лугано. Женщины. Первый круг

Фиона Ферро (Франция) — Мэнди Минелла (Люксембург) — 6:2, 7:5.

Кристина Плишкова (Чехия) — Илена Ин-Альбон (Швейцария, WC) — 6:4, 7:5.

Действующей победительницей этих соревнований является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:2.