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Бушар не подтвердила, что взяла перерыв в выступлениях

Бушар не подтвердила, что взяла перерыв в выступлениях
Теннис / WTA

Канадка Эжени Бушар прокомментировала информацию о том, что она взяла паузу в карьере на неопределённое время, чтобы полноценно восстановиться после предыдущих травм.

«Фейк ньюс», – написала Бушар в "Твиттере".

25-летняя канадка снялась с турниров в Чарльстоне и Боготе и не заявилась ни на одни грунтовые соревнования. В Индиан-Уэллсе и Майами Эжени не выиграла ни одного матча.

В текущем сезоне Бушар провела 13 матчей, выиграв лишь в шести из них. На сегодня она располагается на 76-й строчке в рейтинге WTA.

Бывшая пятая ракетка мира Бушар является финалисткой Уимблдона-2014. Свой первый и последний трофей в WTA-туре она завоевала в Нюрнберге в 2014 году.

Ранее кинокомпания Fox 2000 выразила готовность приступить к созданию сценария фильма, который будет основан на истории свидания Бушар и американского студента Джона Герке. Теннисистка проспорила встречу Джону в «Твиттере» во время Супербоула – 2017.

Бушар взяла паузу в выступлениях на неопределённый срок
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