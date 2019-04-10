Фоньини в Марракеше потерпел пятое поражение подряд на грунте

Итальянский теннисист Фабио Фоньини завершил выступления на турнире в Марракеше (Марокко) в одиночном разряде уже в первом круге, уступив чеху Иржи Веселы со счётом 6:7 (2:7), 4:6.

Для 18-й ракетки мира это поражение стало пятым кряду на грунте. Последний раз он выигрывал на данном покрытии в июле 2018 года на соревнованиях в Бостаде (Швеция), где Фабио смог завоевать титул.

В этом сезоне в 13-ти встречах уроженец Сан-Ремо уступил в восьмой раз. По ходу матча с Веселы итальянец не сдерживал эмоций и со злости дважды ломал ракетку.

Накануне старта турнира в Марракеше 31-летний Фоньини принял участие в выставочном поединке. В паре с французом Жо-Вильфридом Цонгой он со счётом 7:6 обыграл местных звёзд Малека Жазири и экс 22-ю ракетку мира Хишама Арази.