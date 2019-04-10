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Кудерметова вышла во второй круг турнира в Лугано, отыграв два матчбола

Кудерметова вышла во второй круг турнира в Лугано, отыграв два матчбола
Теннис / WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась во второй круг турнира в Лугано (Швейцария). На старте соревнований она в трёх партиях одолела представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 2 часа 30 минут.

Вероника, занимающая 83-ю строчку в рейтинге WTA, дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, являющейся 152-й ракеткой мира, 2 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

В третьем сете Вероника уступала 1:4 и смогла взять 3 гейма подряд. При счёте 4:5 россиянка отыграла два матчбола.

За выход в четвертьфинал Кудерметова поспорит со шведкой Ребеккой Петерсон (7).

Лугано. Женщины. Второй круг
Фиона Ферро (Франция) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, 4) — 6:4, 7:5.

10 апреля 2019 года, среда. 12:10 МСК
Лугано. 1-й круг
Матч окончен
Хиль Белен Тайхман
152
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
1 : 2
Вероника Кудерметова
83
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
1 2 3
           
2 6 6 2
6 4 7 7
           
10 апреля 2019 года, среда. 12:40 МСК
Лугано. 2-й круг
Матч окончен
Фиона Ферро
108
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро
2 : 0
Элисон Ван Эйтванк
52
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
1 2 3
           
6 7  
4 5  
           
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