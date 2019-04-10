Кудерметова вышла во второй круг турнира в Лугано, отыграв два матчбола

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась во второй круг турнира в Лугано (Швейцария). На старте соревнований она в трёх партиях одолела представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 2 часа 30 минут.

Вероника, занимающая 83-ю строчку в рейтинге WTA, дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, являющейся 152-й ракеткой мира, 2 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

В третьем сете Вероника уступала 1:4 и смогла взять 3 гейма подряд. При счёте 4:5 россиянка отыграла два матчбола.

За выход в четвертьфинал Кудерметова поспорит со шведкой Ребеккой Петерсон (7).

Лугано. Женщины. Второй круг

Фиона Ферро (Франция) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, 4) — 6:4, 7:5.